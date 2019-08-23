ريهام سعيد: مرضى السمنة يشوهون المنظر العام.. ودخلت مصحة لأخسر وزني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن دعمها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج 500 مصري ومصرية من مرضى السمنة.

ريهام قالت، خلال برنامجها “صبايا” على قناة “الحياة”: “بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من دعوات الرئيس لمواجهة السمنة، غير متفهمين لمدى خطورة هذا المرض الذي يعد أسوأ من السرطان بكثير”.

وأضافت: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر العام، يعني وانتي ماشية كده بالإسدال ولا بالجلابية ومش قادرة تمشي، وبتعرجي عشان ركبك وجعاكي وبتبقي عرقانة عشان عندك كمية سموم غير طبيعية فقدتي كل أنوثتك وضحكتك.. فقدتي كل حاجة”.

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وروت تجربتها مع السمنة، بقولها: “واحد نشر لي صورة على السوشيال ميديا لما كنت تخينة، واتريق عليا وقال إني عاملة عمليات تجميل، أنا معملتش عمليات تجميل وكل حاجة في وشي زي ما هي، ولكن الفارق هو فقداني لـ 25 كيلو من وزني الزائد”.

وأضافت: “السمنة تغير ملامح الفرد وفي فترة تعرضي للسمنة دخلت في حالة اكتئاب عقب انفصالي عن زوجي واكتسبت 43 كيلو في 3 أشهر فقط”.

وكشفت كيفية خسارتها لوزنها بقولها: “حبست نفسي في مصحة بمنطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط، والمصحة كانت بجوارها فندق، وتسللت إليه وتناولت الطعام بحرية وكنت حزينة بعد ذلك، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو”.