بالصور.. محمد رمضان يؤدي بروفة حفله بالساحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الممثل المصري محمد رمضان، الخميس، البروفة التمهيدية لحفله الغنائي المقرر، الجمعة، في الساحل الشمالي بمصر. ويطمئن النجم المصري خلال البروفات النهائية، على تنفيذ بعض المفاجآت التي تتخلل استعراضاته الغنائية، لتقديمها بشكل أكثر تشويقاً. الحفل من إنتاج شركة "بلاك آند وايت"، وتنظيم مصفي السويسي، في ثاني تعاون له مع رمضان بعد نجاح حفله الأول بالقاهرة.



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