نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لمسلسل عمران هاشمي وشاروخان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "نتفليكس" الأمريكية، الخميس، الإعلان الترويجي للمسلسل الهندي "براد أوف بلود"، المنتظر إطلاقه عبر موقعها ٢٧ سبتمبر/أيلول المقبل.



المسلسل من إنتاج شركة شاروخان للإنتاج الفني، وبطولة النجم عمران هاشمي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حركي، حيث يظهر هاشمي في دور "كبير أناند" دكتور جامعي تتم الاستعانة به من قبل المخابرات الهندية لإحدى مهام مكافحة الإرهاب.

وشارك عمران هاشمي جمهوره الإعلان الترويجي للمسلسل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وآخر أعمال عمران هاشمي في بوليوود كان فيلم "تشيت إنديا"، الذي طرح في يناير/كانون الثاني، وحقق نجاحاً كبيراً، وإيرادات وصلت ٩٠ مليون روبية، أي ما يعادل ١.٤ مليون دولار.