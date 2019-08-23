محمد رمضان يتأهب لطرح أجدد أغانيه "السلطان" في الأسواق

يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "السلطان"، وذلك بعدما استطاع أن يضع محمد رمضان بصمة مميزة له في عالم الغناء، حيث بدأ الأمر عندما قدم الأغنية الدعائية "أقوى كارت في مصر" لصالح إحدى شركات الاتصالات بصحبة نخبة من نجوم الفن والتي حققت أكثر من 41 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

وقدم محمد رمضان أغنية "نمبر وان" والتي حققت 116 مليون مشاهدة، من ثم توالت الأعمال حيث طرح أغنية "الملك" والتي حققت 104 ملايين مشاهدة، وأغنية "١٠٠ مسا" من فيلم "الديزل" والتي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وأغنية "هتولع" من فيلم "الديزل" أيضًا وحققت 9 ملايين مشاهدة.

وتوالت أعمال محمد رمضان الغنائية، حيث طرح أغنية "جيشنا صعب" وهي أغنية للجيش المصري وحققت أكثر من 17 مليون مشاهدة، ومن بعدها قدم أغنية "مافيا" والتي تعد أنجح أغنية في مسيرته الغنائية، حيث حققت أكثر من 147 مليون مشاهدة، وطرح بعد وقت قصير أغنية "ڤيرس" وحققت 33 مليون مشاهدة، وبعد وقت قصير طرح أغنية "القمر" وحققت 23 مليون مشاهدة، من ثم أغنية "بوم" وحققت 8 ملايين مشاهدة.

اقرا ايضاً:

محمد رمضان يخفض سعر تذكرة أقوى حفلة في الساحل الشمالي

Advertisements

كما طرح محمد رمضان، أغنية "أفريقيا "من حفله الأول بالقاهرة، وحققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة، من ثم عاد لتقديم الأغاني الدعائية، حيث قدم أغنية "اللهو الخفي" مع فاندام، وحققت 6 ملايين مشاهدة، وأخيرا قدم رمضان ديو غنائي مع سعد المجرد بعنوان "إنساي"، وحقق فيديو كليب الأغنية 104 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بمحمد رمضان على موقع "يوتيوب".

قد يهمك ايضاً:

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة في حفله في الساحل الشمالي

المهن الموسيقية توافق على حفل محمد رمضان في الساحل