الفنان محمد عبده يحيي حفلًا غنائيًا جديدًا في أحد فنادق القاهرة

يحيي مساء اليوم الخميس، الفنان محمد عبده حفلا غنائيا جديدا في أحد فنادق القاهرة.

ومن المنتظر أن يقدم محمد عبده أبرز وأهم أغنياته التي يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

يذكر أن آخر حفل غنائى قدمه محمد عبده مع المطربة أنغام على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية.

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