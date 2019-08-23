شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم 30".. هيثم سعيد يستعد لطرح ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب هيثم سعيد عن طرح ألبومه الجديد، والذى يحمل عنوان "يوم 30" خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهى من عمليات المكساج وغيرها، فضلا عن استعداده لبدء الترويج للألبوم خلال الأيام المقبلة.

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يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية ""500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضى، وتقول كلمات الأغنية : "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبه فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر اقتنع إنك انتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه".

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.