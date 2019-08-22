متابعة بتجــــــــــرد: يسعى الإعلامي الأميركي المخضرم لاري كينغ إلى الحصول على الطلاق من زوجته السابعة “شون كينغ” بعد 22 عاماً على زواجهما.
وتقدّم الإعلامي البالغ من العمر 85 عاماً بطلب طلاق لإنهاء زواجه من “شون” وذلك في محكمة لوس أنجلوس العليا يوم الثلاثاء.
دخل الزوجان القفص الذهبي في العام 1997 ولديهما ولدين هما تشانس وكانون. في العام 2010، تقدّما سوياً بطلب طلاق لكنهما لاحقاً تصالحا.
يُذكر أنّ لاري كينغ تزوّج في حياته ثماني مرّات من سبع نساءٍ ولديه 5 أولاد.
كانت هذه تفاصيل خبر في الـ 85 من عمره… لاري كينغ يُطلّق زوجته السابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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