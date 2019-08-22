كريستيانو رونالدو: قد أعتزل الموسم المقبل

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو محبيه بعدما صرح بأنه قد يعتزل كرة القدم الموسم المقبل، وسيكون وقتها متجاوزًا عمر الـ35 عامًا، وأردف قائلاً في الوقت نفسه من باب عدم تأكيد الموضوع أنه قد يلعب حتى عمر الـ40.

وأضاف رونالدو في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء: “لا أعرف ما سيحدث، لذلك ما أقوله دائمًا هو أنه يجب علي الاستمتاع بهذه اللحظة، لأن الحاضر الذي أعيشه ممتاز ويجب أن أستمتع به”.

وتابع: “لا أحتاج الآن إلى كرة القدم ماليًا كي أعيش بشكل جيد.. أتمتع بوضع مستقر على المستوى المالي، لكن ما كنت أحتاجه هو الانضمام إلى مشروع جذاب، وقد وجدت ذلك في يوفنتوس”.

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وأوضح: “لقد كنت دائمًا أحب هذا الفريق (يوفنتوس).. إنه الأفضل في إيطاليا ومن الأفضل في العالم، كما أنه يقاتل لتحقيق إنجازات على المستوى الأوروبي”.

واستطرد رونالدو: “بعد أن حققت انتصارات في إنجلترا وإسبانيا انضممت إلى يوفنتوس، وفزت أيضًا بالدوري هنا، وأنا سعيد لوجودي في تورينو”.

واختتم حديثه: “الكل يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونحن أيضًا لدينا الهدف نفسه.. لكن يجب ألا نتعامل مع الأمر وكأنه هاجس، وإنما سندع الأمور تسير في طريقها ونتقدم خطوة بخطوة”.