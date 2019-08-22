بعد نجاح ألبوم معرفة قديمة.. آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب هيثم شاكر

مر المطرب هيثم شاكر من مضاعفات حادة خلال تلك الأيام، جراء معاناته من المرض الخبيث الذي أصابه قبل سنوات، حيث طرح "شاكر" منذ أيام الألبوم الجديد "معرفة قديمة" والذي تتصدر أغانيه منذ طرحه حتي الأن مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وخسر وزن المطرب هيثم شاكر حوالي 20 كيلو، واتمنع عن تناول الأكل بسبب مضاعفات المرض خلال تلك الأيام، حسبما صرح أحد المقربون إليه .

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وكتب المطرب هيثم شاكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد معرفة قديمة الحمد لله على ردود فعل الجمهور

عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وعلق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، علي مرض المطرب هيثم شاكر، بكلمات من ألبومه الأخير، سائلين الله عز وجل بإتمام شفاءه علي خير.