مصر.. انتشال جثة لاعب كرة قدم من النيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشلت قوات الإنقاذ النهري المصرية جثة لاعب كرة القدم، عبد الله سامي، من نهر النيل، في محافظة الجيزة، بجنوب القاهرة.

ووفقا لما أفادت به صحيفة “المصري اليوم”، اليوم الخميس، فإن قوات الإنقاذ النهري نجحت في انتشال جثة عبد الله سامي، في مدينة الصف التي تقع ضمن حدود محافظة الجيزة، جنوب القاهرة.

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التحقيقات الأولية في الواقعة أشارت إلى أن اللاعب اللاعب الراحل غرق بالقرب من معدية (عبارة) في المدينة.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن عبدالله سامي، البالغ من العمر 31 عاما، لعب سابقا لأندية الاتحاد والجونة والسكة الحديد وغيرها، لكنه لم يكن معروفا على نطاق واسع.. وكان يلعب في مركز الدفاع.

يشار إلى ان اللاعب الراحل كان قد بدأ مشواره الرياضي في نادي تليفونات بني سويف، واستقر أخيرا في فريق صيد المحلة.

كما خاض عدة مباريات مع فريق الاتحاد السكندرى، إلا أنه رحل عن الفريق بنهاية عام 2014 بعد تولي طلعت يوسف المهمة الفنية.. ثم انتقل من الاتحاد الى الجونة في صفقة انتقال حر.