انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة رسمية عبارة عن توكيل خاص من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي للإعلامية الكويتية حليمة بولند، يمنحها كامل الصلاحية بالتصرّف بأملاكه وممتلاكته. وكانت حليمة التي ظهرت في فيديو في عيد الأضحى، وهي تمنح ابنتيها رزمتي أموال تقدر بآلاف الدولارات كعيدية، وأثارت الجدل يومها، قد أعلنت العام الماضي طلاقها بعد زواج استمر شهرين فقط، بسبب طلب زوجها منها اعتزال العمل الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، وعادت وأعلنت أنها متزوّجة، الأمر الذي دفع بالبعض إلى الظن أنها عادت لوالد ابنتيها ماريا وكاميليا. Advertisements التوكيل ومع تسريب الوثيقة، سرت شائعات أن حليمة تزوجت الملياردير الكويتي، وأنّه منحها هذا التوكيل بعد زواجهما، الأمر الذي لم تنفه أو تؤكده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: حليمة بولند موكلة بالتصرّف بثروة أشهر ملياردير كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.