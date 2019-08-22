بالفيديو: نادين نجيم ترقص بإطلالة عصرية في حفل وداع عزوبية صديقتها

نشرت الفنانة نادين نجيم مجموعة فيديوهات من حفل وداع العزوبية الذي أقامته صديقتها المقربة ناتالي نصر الله، وبدت فيها بإطلالة عصرية، وهي ترتدي شورت جينز، وتتزين بأكسسوارات غجرية مستوحاة من دورها في مسلسل "سمرا" .



وبدت نادين في الفيديوهات وهي ترقص بعفوية، وتشارك صديقتها فرحتها.

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يذكر أن نادين تقضي إجازتها بعيداً عن العمل، وسق أن اعتذرت عن مسلسل "ديفا" الذي ذهب إلى زميلتها سيرين عبد النور، لتتفرغ لعائلتها في الصيف، على أن تعود في عمل جديد في رمضان 2020 لم تتضح ملامحه بعد.