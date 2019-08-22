نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على نانسي عجرم تحقق نجاحًا كبيرًا في صلالة وتتألق بحضور الآلاف مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات “مهرجان صلالة” في سلطنة عمان مساء ٢١ آب/أغسطس الجاري وسط حضور جماهيري غفير.

الآلاف من محبّي نانسي احتشدوا للقائها، فاستقبلوها في “مسرح المروج” بهتافات الحبّ تعبيرًا عن سعادتهم بلقائها.

قدّمت نانسي عجرم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيتها القديمة والجديدة، فتفاعل معها الحضور بشكل غير مسبوق وردّدوا الكلمات معها على وقع موجات تصفيق حارّة رافقتها طيلة السهرة.

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تألقت نانسي خلال الحفل بفستان طويل من اللون الأزرق فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها ولم تفارق الابتسامة وجهها لحظة واحدة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.