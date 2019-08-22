بدون مكياج ياسمين رئيس تبهر متابعيها على انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مبهجة بدون مكياج.
متابعو الفنانة ياسمين رئيس تفاعلوا مع الصورة معلقين "العسل المسكر، الجميلة، هو فيه كدا، صباح الفل".
وتستكمل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها من فيلم "لص بغداد" والمقرر عرضه قريبا.
فيلم "لص بغداد" بطولة كل من محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، أمينة خليل وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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