شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العالمى الأول لفيلم "بعلم الوصول" فى مهرجان تورونتو السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام العرض العالمي الأول لفيلم بعلم الوصول للمخرج هشام صقر في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (5 - 15 سبتمبر) ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين، ومستقبل السينما العالمية، ومن المقرر عرضه يوم الجمعة 6 سبتمبر الساعة 6:45 مساءً (بتوقيت غرينتش - 4) على أن يُعاد عرضه يوم السبت 7 سبتمبر والأحد 15 سبتمبر.

الفيلم تم الكشف عن البوستر الرسمي له مؤخراً، ويحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

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بعلم الوصول من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر.