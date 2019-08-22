شاغله كل الناس هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

طرحت الفنانة اللبناية هيفاء وهبي أحدث أغانيها، التي تحمل اسم «شاغلة كل الناس»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليلة أمس الأربعاء 21 أغسطس.

وبلغت نسب مشاهدة أغنية «شاغلة كل الناس» لـ هيفاء وهبي، 165 ألف مشاهدة بعد الساعات الأولى لطرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان: محمد الوزيري، توزيع ومكساج: توما.

وتستعد الفنانة هيفاء وهبي من جانب آخر، لبدء تصوير مشاهدها بفيلم عقد الخواجة الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وتعود الفنانة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.

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