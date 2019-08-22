شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تكشف سر رغبة والدتها الشديدة فى دخولها عالم التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة سوسن بدر ردود أفعال واسعة بظهورها مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، والذى تطرقت فيه للعديد من الأمور التى أثرت فى حياتها الفنية منذ دخولها الساحة الفنية وحتى الآن.

سوسن بدر تطرقت أيضاً إلى دور والدتها فى دخولها التمثيل، وأكدت أنها تدين بفضل كبير إليها لتشجيعها على دخول عالم التمثيل، عكس أبيها الذى غضب فور علمه بأنها قررت التمثيل والالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية الذى التحقت به بناءً على رغبة والدتها لتراها فنانة.



آمال سالم

وفاجأت سوسن بدر جمهورها بالكشف عن هوية والدتها من الأساس، والتى لم يكن يعلم كثيرون أنها فنانة فى الأساس، وهي آمال سالم التى سبق وشاركت فى العديد من الأعمال سواء فى الدراما أو السينما والمسرح، وترجع رغبتها الأساسية فى التحاق ابنتها بعالم التمثيل لعشقها له ورغبتها فى استكمال مشوارها الذى شعرت بأنها لم تحقق كل طموحاتها به، وبالتالى رغبت فى انضمام ابنتها لهذا المجال لتحقيق أحلامها.

على جانب آخر يعد أبرز أدوار آمال سالم خلال مشوارها دور الخالة امونة فى مسرحية "ريا وسكينة" والذى علق فى أذهان الكثيرين بينما أبرز الأعمال التي شاركت فيها بالدراما مسلسل بكيزة وزغلول ومحمد رسول والله ومبروك جالك ولد.

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