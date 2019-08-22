فرح الهادي تكشف لأول مرة: تعرضت للإجهاض ثلاث مرات.. وأحمّل نفسي المسئولية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة الكويتية فرح الهادي جمهورها، حيث كشفت لأول مرة أنها تعرضت للإجهاض ثلاث مرات.

الفنانة الكويتية حملت نفسها مسئولية إجهاضها في المرتين، حيث قالت إنها تزوجت منذ سنة و8 أشهر وإنها لم تخطط في البداية للإنجاب مباشرة، لكنها حملت بطفلها الأول بعد 3 أشهر.

واعترفت بأنها أهملت الأمر ولم تولِ صحتها العناية الكافية ولم تتابع الحمل مع الطبيبة المختصة، كما أنها لم تراع نظامها الغذائي وكانت تنتعل أحذية بالكعب العالي، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى الإجهاض في المرة الأولى.

وأضافت أنها واصلت حياتها بعد ذلك بشكل اعتيادي، وبعد مرور 9 أشهر على الزواج قررت متابعة الأمر مع الطبيبة التي أكدت لها أنها لم تتأخر في الحمل وأن ما يحدث معها طبيعي، وأنها وزوجها عقيل الرئيسي لم يعانيا من أي مشكلة تمنع الإنجاب.

Advertisements

الفنانة الكويتية تابعت أنها كانت ترغب في حدوث حمل بشدة، وأن هذا ما دفعها لتلقي الحقن والمنشطات لحدوث حمل بشكل أسرع، لافتة إلى أن ذلك تسبب في اكتسابها 11 كيلوجراماً، كما أصبحت تعاني من هوس بموضوع الحمل وأن هذا سبب تغيراً في مزاجها وطريقة تعاملها مع الناس.

وكشفت أنها كانت تقصد عيادة الطبيبة مرتدية النقاب لكي لا يتعرف إليها أحد، مشيرة إلى أنها تمكنت بالفعل من الحمل ثانية في شهر مارس الماضي لكنه كان حمل ضعيف ولم يثبت.

وأضافت أنها حملت للمرة الثالثة في شهر يونيو الماضي، حيث أخبرتها الطبيبة أنها حامل بالفعل لكنها قد لا تحتفظ بالطفل لأنه ضعيفاً أيضاً، وبالفعل تم الإجهاض في مساء نفس اليوم، مما جعلها تدخل في حالة نفسية سيئة جدا.

الفنانة الكويتية اعترفت بخطأها في محاولاتها للحمل سريعا، خاصة أنها لم تكن تحتاج لكل هذه الأدوية والمنشطات، كما أنها أثرت بالسلب على نفسيتها، وطالبت متابعاتها من النساء أن يقدمن لها النصائح ويحكين تجاربهن مع الحمل.