هبة نور تتخلى عن الشعر الطويل وتحصل على «لوك» جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة السورية هبة نور تجديد طلّتها، وتغيير شكلها، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو من داخل أحد صالونات تصفيف الشعر، حتى يكونوا معها منذ البداية وحتى ظهورها بالـ«لوك» الجديد.

هبة تخلت عن الشعر الطويل، في الوقت الذي فضلت فيه الحفاظ على اللون البني المحمر، وظهرت بشعر قصير، بدت فيه أكثر حيوية وجاذبية، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب محبيها، في مقابل عدد قليل منهم أكد أن الشعر الطويل أكثر مناسبة لها. هل أحببت هبة بالشعر القصير؟.

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من ناحية أخرى، عادت هبة نور للشاشة مرة أخرى بعد طول غياب، زاد عن 5 سنوات، بمشاركتها في بطولة مسلسل «حرملك» الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وذلك أمام سلافة معمار، صفاء سلطان، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

يُذكر أن من أهم أعمال هبة نور، كان فيلم «عندليب الدقي» أمام النجم المصري محمد هنيدي، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات، ومن أبرزها؛ «مطلوب رجال»، «سرايا عابدين»، «صبايا»، «بقعة ضوء»، وغيرهم.