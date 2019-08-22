ميرنا وليد - بيروت - اليسا تتراجع عن اعتزالها بهذا الشرط وهل تنجب شيرين عبد الوهاب طفلها في الولايات المتحدة؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية بعد قرار الإعتزال..إليسا توضح الحقيقة بعد غيابها عن التحقيق..قرار جديد من النيابة بحق شقيقة زينة مشاعل الشحي تنزع حجابها في مكان عام لهذا السبب المفاجئ بعد اجرائها عملية جراحية..ماغي بو غصن للجمهور: "اشتقتلكن" شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها وهكذا أخفت حملها هل تمتلك كيم كارداشيان 6 أصابع في قدمها؟ المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": إليسا تتراجع عن إعتزالها بهذا الشرط.. وهل تنجب شيرين عبد الوهاب طفلها في الولايات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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