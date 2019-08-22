نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال فاليريو كامارانو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الإعلامية ريا أبي طالب بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينماوعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية. كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينماوعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية. Advertisements شاهد من View this post on Instagram He hates the word #hubby 😂😂😂 #Pyjamas night ❤❤❤ A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial) on Aug 21, 2019 at 12:45pm PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.