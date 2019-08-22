شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية سكينة فحصى تشدو بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية سكينة فحصى لشد الرحال إلى تونس للمرة الأولى، للمشاركة فى فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، المقرر انطلاقه رسميًا 11 أكتوبر المقبل. سكينة لمع نجمها مؤخرًا على المستوى العربي إبان مشاركتها المتميزة فى برنامج اكشتاف المواهب "اراب جوت تالنت"، وعرفت بتقديمها مزيج موسيقي يجمع بين الموروث المغربي وبين روح الموسيقى العصرية للجاز والبلوز، وتعد من أسرع الأصوات الغنائية الصاعدة في بلاد المغرب حاليًا، حيث يلقبها الجمهور هناك بصوت "الأمازيغ"، نظرًا لاتكال مشروعها الموسيقى على إحياء الموروث الموسيقى الأمازيغى على طريقتها الخاصة. Advertisements وكشف عماد عليبي، مدير المهرجان لـ الخليج 365، عن احتضان أيام قرطاج هذا العام لـ 13 مشروعًا موسيقيًا بواقع حفلتين يوميًا، تم اختيارهم من عشرات المشاريع المقدمة للمهرجان الذى فتح بابه لمختلف التجارب الغنائية والموسيقية من العالم العربي وأفريقيا والبحر المتوسط للمشاركة فى الدورة السادسة، منوهًا عن تقديم "الأيام" لثلاثة جوائز موسيقية، وهي التانيت الذهبي والتانيت الفضي والتانيت البرونزي بالإضافة إلى جوائز موازية تقدمها مؤسسات مهنية.

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