الارشيف / فن ومشاهير

المغربية سكينة فحصى تشدو بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية سكينة فحصى تشدو بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية سكينة فحصى لشد الرحال إلى تونس للمرة الأولى، للمشاركة فى فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية، المقرر انطلاقه رسميًا 11 أكتوبر المقبل.

سكينة لمع نجمها مؤخرًا على المستوى العربي إبان مشاركتها المتميزة فى برنامج اكشتاف المواهب "اراب جوت تالنت"، وعرفت بتقديمها مزيج موسيقي يجمع بين الموروث المغربي وبين روح الموسيقى العصرية للجاز والبلوز، وتعد من أسرع الأصوات الغنائية الصاعدة في بلاد المغرب حاليًا، حيث يلقبها الجمهور هناك بصوت "الأمازيغ"، نظرًا لاتكال مشروعها الموسيقى على إحياء الموروث الموسيقى الأمازيغى على طريقتها الخاصة.

Advertisements
247186-59407486_2635305543165365_9085625589494185984_n

وكشف عماد عليبي، مدير المهرجان لـ الخليج 365، عن احتضان أيام قرطاج هذا العام لـ 13 مشروعًا موسيقيًا بواقع حفلتين يوميًا، تم اختيارهم من عشرات المشاريع المقدمة للمهرجان الذى فتح بابه لمختلف التجارب الغنائية والموسيقية من العالم العربي وأفريقيا والبحر المتوسط للمشاركة فى الدورة السادسة، منوهًا عن تقديم "الأيام" لثلاثة جوائز موسيقية، وهي التانيت الذهبي والتانيت الفضي والتانيت البرونزي بالإضافة إلى جوائز موازية تقدمها مؤسسات مهنية.

56553688_2231979493734769_6373002851832037376_n

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغربية سكينة فحصى تشدو بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا