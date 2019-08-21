رغم الجدل حولها.. عمرو دياب يطرح أغنيته “يوم تلات”

بعد الجدل الكبير والواسع الذي اثارته اغنية الفنان المصري عمرو دياب بعنوان “يوم تلات”، وذلك بعد ان تم تسريب مقاطع من الاغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ازاح دياب اخيرًا الستار عن الاغنية كاملة، حيث طرحها يوم امس عبر موقع يوتيوب.

أغنية “يوم تلات” هي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتأتي ضمن ألبومه الجديد، حيث يتّبع دياب اسلوب طرح اغاني الالبوم كل واحدة على حدة، بهدف ان تأخذ كل اغنية حقها.

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وقد اثارت “يوم تلات” جدلا واسعا على مواقع التواصل قبل طرحها كاملة، وذلك بسبب كلماتها “الجريئة” وفق مع اعتبر البعض، ونمطها الشعبي الذي قلّ ما يعتمده عمرو دياب في أعماله، لينقسم جمهور النجم المصري بين مؤيد ومعارض للأغنية، فمنهم من انتقد الاغنية لجرأتها الزائدة، وقسم آخر رحب بها معتبرًا ان هذا العمل بمثابة مفاجأة سارة واسلوب جديد مختلف عما طرحه دياب في السابق.

وتحكي الاغنية قصة شاب التقى بثلاث فتيات جميلات، لكل منهن مواصفات مميزة وجمال مختلف عن رفيقاتها، فيبدأ بالتغزل بهن وكأنه يحتار اي فتاة سيختار، طارحا مواصفات كل واحدة ضمن كلمات الاغنية.

الجدير بالذكر ان “يوم تلات” هي الاغنية الثالثة التي طرحها عمرو دياب من الالبوم الجديد بعد أغنية “بحبه” و “أنا غير”، ومن المتوقع ان يطرح الألبوم كاملاً في نهاية الشهر الجاري.