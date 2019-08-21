شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن أول تريلر لمسلسلها الكوميدى Mrs. Fletcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن موعد العرض الأول لمسلسلها التلفزيوني الجديد، " Mrs. Fletcher "، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل 27 أكتوبر، ويتضمن على 6 حلقات.

استنادًا إلى رواية توم بيروتا، فإن المسلسل هو قصة مزدوجة تدور حول الرحلات الشخصية مغامرات أم متفرغة وابنها الطالب الجامعي، كلاهما يعتنق حريته المكتشفة بنتائج مختلطة.



Mrs. Fletcher

ويشمل طاقم الممثلين كاثرين هان، ياسمين سيفاس جونز، روري نوكس، داني مارين، جين ريتشاردز، أوين تيج، جاكسون وايت، ومن تأليف توم بيروتا، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

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