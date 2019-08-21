كيم كارداشيان بدون ماكياج في ظهور نادر.. وملامح وجهها مختلفة!

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، جمهورها بعدما نشرت مجموعة من الصور ظهرت فيها دون ماكياج على وجهها، وهو الأمر الذي لم يعتده متابعوها، فانهالت ردود الفعل عليها.

وأطلت كيم كارداشيان البالغة من العمر 38 عامًا، في إحدى النزهات مع زوجها النجم كانيه وست، واختارت هذه المرة الظهور بملابس رياضية بسيطة، تمثل بنطالًا فضفاضًا، من اللون الرمادي الفاتح، نسقته مع “بلوزة” رمادية داكنة، وكذلك حذاء رياضي من مجموعة Yeezy التي يمتلكها زوجها كانيه ويست.

وبرزت ملامح وجه كيم كارداشيان الطبيعية في إطلالتها الجديدة، والبثور على وجهها، رغم أنها معروفة بشغفها بمستحضرات التجميل، وكان آخرها عندما أطلقت قبل أيام مجموعة ماكياج استوحتها من تسعينيات القرن الماضي.

وفي سياق آخر، تعمل نجمة تلفزيون الواقع حاليًا على خطّين من خطوط الإنتاج الخاصة بها، يحمل الأول اسم عطر KKW Fragrance؛ كما أنها أطلقت مؤخرًا عطرًا جديدًا بالتّعاون مع شقيقتها كايلي جينر، والثّاني خط المكياج “كي كي دبليو بيوتي” والذي أطلقت من خلاله مؤخرًا مجموعة ماكياج التسعينيات Matte Cocoa.