Aug 21, 2019
انطلقت ورشة شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان بالعمل على مشروع من 10 حلقات سيلعب بطولته النجم العربي باسل خياط تحت إدارة المخرج رامي حنا، من تأليف إياد أبو الشامات، وقد بدأ فريق العمل بتوقيع العقود مع النجوم والتحضير لبدء التصوير خلال أسابيع قليلة، على أن يكون العمل مادة جاهزة للعرض أواخر هذا العام.
المشروع مأخوذ عن Format أجنبية، يقدم مادة جديدة من نوعها، فيها الكثير من التشويق والإثارة والغموض والدراما التي تشد المشاهدين، ويتم تنفيذه بميزانية ضخمة تناسب مستوى أعمال Eagle Films، ويتوقع المنتج جمال سنان أن يكون للعمل مكانته الجماهيرية الواسعة خلال العرض.
نذكر أنّ الشركة بدأت بتصوير أكثر من 5 مشاريع درامية ما بين السعودية والكويت، ستعلن عنها قريباً، كما تحضر لمفاجأة درامية Pan Arab لموسم ما قبل رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط ورامي حنا بدآ التحضيرات والتصوير قريبًا، فمن هي البطلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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