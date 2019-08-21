سوسن بدر تكشف اسمها الحقيقي

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة سوسن بدر خلال حديثها عبر برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الممثلة المصرية إسعاد يونس أن اسمها الحقيقي هو "سوزان"، مشيرةً إلى أنها واجهت معارضة قوية من والدها الذي لم يرغب بدخولها لعالم الفن، لكن والدتها ساعدتها بالالتحاق بمعهد التمثيل.

وفيما أشارت إلى أنها شاركت في مسلسل أحلام الفتى الطاير، باسم سوزان، قالت أن المخرج شادي عبد السلام؛ الذي قدمها إلى السينما من خلال دور نفرتيتي كان له دوراً كبيراً بحياتها وهو الذي غيّر اسمها.

وأضافت أنها كنت خائفة ومرتعشة وعانت من نشاف الريق بأول دور لها مع عادل إمام، إلا أنه خفف عنها لأنه كان ينظر إليها ويضحك، وعاملها بطيبة.

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ولفتت إلى أنها تحب سماع كلمة "جدة" التي تراها جميلة. مشيرةً إلى أنها على علاقة مميزة بحغيدتها ملك الكبيرة والبالغة من العمر 15 سنة، إلا أن علاقتها بها مختلفة تماماً عن شقيقتها الصغيرة التي تسلّم نفسها بين يديها وتتركها لتتلاعب بها.

وفيما أكدت على أن الجيل الحالي مختلف عن الأسلاف في التطور الحضاري المرعب والمخيف_على حد تعبيرها، قالت أن هناك مناطق خطر بسبب مواكبتهم لبرامج الإنترنت ما يستدعي متابعة ضرورية من قبل الأهل منعاً لضياعهم.

