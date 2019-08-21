شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد نجلها آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هنا شيحة، نجلها آدم بعيد ميلاده، متمنية له السعادة والنجاح فى حياته، موجهة له رسالة عبر حسابها على "انستجرام".

ونشرت هنا شيحة، صور لنجلها آدم فى مراحل عمرية مختلفة له فى الطفولة والشباب وكتبت عليها قائلة: "كل سنة و أنت طيب يا حبيبي بجد مصدر حبى وفخرى فى الدنيا.. آدم مش بس ابني، صاحبي الأقرب وصديقي الصدوق والراجل اللي في ضهري دايما.. ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل أذى ".

وانتهت الفنانة هنا شيحة من تصوير الحدوتة الثانية من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" التى تحمل عنوان "اتفضلوا فى الصالون"، وتجسد هنا شيحة شخصية دارين التي تعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف، حكاية "اتفضلوا فى الصالون" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحا ، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.













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