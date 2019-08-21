شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فضل شاكر يطرح كليب "من هلق" باللهجة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان اللبناني محمد فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "من هلق" كلمات أحمد ماضي، وألحان محمد شاكر فى أولى تجاربه بالتلحين، وتوزيع علي أباظة، وميكس وماستر روجيه ابي عقل، وحمل الكليب توقيع أشرف غنّام.

أغنية "من هلق" تعد أولى أغنيات ألبوم محمد شاكر القادم، المُقرر طرح أغنياته تباعاً خلال المرحلة القادمة، حيث انتهى مؤخراً من تصوير أغنية ثانية على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في إمارة موناكو الفرنسية على أن يطرحها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن محمد فضل شاكر كان قد طرح مؤخرا على قناته الخاصة على يوتيوب، كليب أغنيته "بحبك" باللهجة المصرية، وهي من ألحان وليد سعد وكلمات محمد الرفاعي.

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محمد فضل شاكر