شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من طرحه.. ألبوم تايلور سويفت lover يقترب من مبيعات مليون نسخة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من طرح الألبوم السابع للنجمة العالمية تايلور سويفت والذي يحمل عنوان " lover "، استطاع الألبوم أن يحقق مبيعات " pre-sold " تقترب من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمونت ليبمان مؤسس Republic Records ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية أبرزها " ديلي ميل " .
وقد أخبر ليبمان موقع " فاريتي" أن "ترقب هذا الألبوم" الذي من المقرر ان يصدر يوم الجمعة "غير عادي".
يضم ألبوم تايلور سويفت "lover"المقرر إطلاقه فى 23 أغسطس الجارى 18 أغنية وهم:
1. I Forgot That You Existed
2. Cruel Summer
3. Lover
4. The Man
5. The Archer
6. I Think He Knows
7. Miss Americana & The Heartbreak Prince
8. Paper Rings
9. Cornelia Street
10. Death by a Thousand Cuts
11. London Boy
12. Soon You’ll Get Better (feat. The Dixie Chicks)
13. False God
14. You Need to Calm Down
15. Afterglow
16. Me! (feat. Brendon Urie)
17. It’s Nice to Have a Friend
18. Daylight
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيام من طرحه.. ألبوم تايلور سويفت lover يقترب من مبيعات مليون نسخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.