قبل أيام من طرحه.. ألبوم تايلور سويفت lover يقترب من مبيعات مليون نسخة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من طرح الألبوم السابع للنجمة العالمية تايلور سويفت والذي يحمل عنوان " lover "، استطاع الألبوم أن يحقق مبيعات " pre-sold " تقترب من مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا لمونت ليبمان مؤسس Republic Records ، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية أبرزها " ديلي ميل " .

وقد أخبر ليبمان موقع " فاريتي" أن "ترقب هذا الألبوم" الذي من المقرر ان يصدر يوم الجمعة "غير عادي".

يضم ألبوم تايلور سويفت "lover"المقرر إطلاقه فى 23 أغسطس الجارى 18 أغنية وهم

1. I Forgot That You Existed

2. Cruel Summer

3. Lover

4. The Man

5. The Archer

6. I Think He Knows

7. Miss Americana & The Heartbreak Prince

8. Paper Rings

9. Cornelia Street

10. Death by a Thousand Cuts

11. London Boy

12. Soon You’ll Get Better (feat. The Dixie Chicks)

13. False God

14. You Need to Calm Down

15. Afterglow

16. Me! (feat. Brendon Urie)

17. It’s Nice to Have a Friend

18. Daylight