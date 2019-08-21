شاهدوا.. جيني إسبر تتألق بالشعر الأفريقي الملوّن والبناطيل القصيرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:53 مساءً - تألقت النجمة السورية جيني إسبر بإطلالات صيفية اعتمدت فيها الألوان الفاتحة والمبهجة في إجازتها في اليونان، بخاصة أنها طبقت موضة جديلات الشعر الافريقي الملونة والطويلة.

ونشرت إسير مجموعات من الصور في حسابها على موقع “انستغرام”، اعتمدت في معظمها البناطيل القصيرة.

يُذكر أن الفنانة الحسناء أطلقت عدسات لاصقة تحمل إسمها Jenny Esper، موضحةً أن “الجمال والموضة يشغلاني منذ زمن طويل، وهما جزء لا يتجزأ مني.

أحياناً تولد المرأة وهي تحب الطبخ، وأنا أحب الـ«فاشن» والجمال، وأقدّر اهتمام المرأة بنفسها، ولي باع طويل في ما يتعلق بالعدسات، كما أنني قدّمت إعلانات عدّة لها، إلى أن عُرض عليّ طرح خطٍ باسمي، على أن أختار الألوان والتصميم، فأحببتُ الفكرة، وتم التصميم والتنفيذ في إيطاليا”.

وشاركت إسبر في الموسم السابق في بطولة مسلسلات: “عن الهوى والجوى” عبر خماسية “حب للإيجار” من تأليف وإخراج فادي سليم، و”حرملك” من تأليف سليمان عبدالعزيز وإخراج تامر اسحاق، و”سلاسل دهب” من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إياد نحّاس، ولوحات من مسلسل “ببساطة” من إخراج سيف سبيعي.

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