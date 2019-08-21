رابح صقر يحيي حفلات الصيف علي نيل القاهرة

أحيا الفنان السعودي وموسيقار الخليج "رابح صقر" حفلا غنائيا كبيرا، وذلك مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.
الفنان السعودي أطل في الحفل بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبحضور رجل الأعمال محمد السباعي.
أشرف على تنظيم الحفل عادل شحاتة، وقدم "رابح" خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، من بينها: أغنية “خلاص”، “قالوا الحب”، “بغير أسلوبي”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور، كما حرص على الغناء بالعود وسط تفاعل الحضور من الجنسيات العربية المختلفة.
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