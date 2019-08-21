أسيل عمران تصدم الجميع بجرأتها .. شاهدوا كيف ظهرت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:52 مساءً - أذهلت الفنانة السعودية اسيل عمران متابعيها بتجربة جريئة جداً خاضتها أثناء وجودها في سويسرا.

ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها وهي تحلق في الجو معلقة على مقعد. وتعليقاً كتبت: “طر، طر، طر”.



وأطلقت بذلك موجة واسعة من التعليقات حيث رأى الكثير من المتابعين أن هذه التجربة تحتاج إلىالكثير من الجرأة والشجاعة. وحققت الصورة في ساعات قليلة بعد نشرها أكثر من 42 ألف إعجاب.

وكانت الفنانة أشعلت التطبيق قبل ذلك بنشر صورة لها بالأبيض والأسود محققة أكثر من 111 ألف إعجاب. وأرفقتها بالتعليق: “تعلمت أن أكون فخورة بنفسي، سعيدة بحالي قبل ما استنى أشوف هالشي من أحد… وتلقائياً راح يشوفوه اللي حولي فيني”.

كما استعرضت لون بشرتها في صورة أخرى مشيرة إلى انها بدأت تكتسب المزيد من اللون الأسمر بفعل التعرض لأشعة الشمس حاصلة على إعجاب أكثر من 120 ألف متابع.