- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:52 مساءً - أذهلت الفنانة السعودية اسيل عمران متابعيها بتجربة جريئة جداً خاضتها أثناء وجودها في سويسرا.
ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها وهي تحلق في الجو معلقة على مقعد. وتعليقاً كتبت: “طر، طر، طر”.
وأطلقت بذلك موجة واسعة من التعليقات حيث رأى الكثير من المتابعين أن هذه التجربة تحتاج إلىالكثير من الجرأة والشجاعة. وحققت الصورة في ساعات قليلة بعد نشرها أكثر من 42 ألف إعجاب.
وكانت الفنانة أشعلت التطبيق قبل ذلك بنشر صورة لها بالأبيض والأسود محققة أكثر من 111 ألف إعجاب. وأرفقتها بالتعليق: “تعلمت أن أكون فخورة بنفسي، سعيدة بحالي قبل ما استنى أشوف هالشي من أحد… وتلقائياً راح يشوفوه اللي حولي فيني”.
كما استعرضت لون بشرتها في صورة أخرى مشيرة إلى انها بدأت تكتسب المزيد من اللون الأسمر بفعل التعرض لأشعة الشمس حاصلة على إعجاب أكثر من 120 ألف متابع.
كانت هذه تفاصيل خبر أسيل عمران تصدم الجميع بجرأتها .. شاهدوا كيف ظهرت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.