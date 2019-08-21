بسبب فيلمه Super 30.. هريثيك روشان يتلقى دعوة للتحدث في «أكسفورد»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعد فيلم Super 30، الذي تم عرضه في 12 يوليو، أحد أكثر الأفلام إثارة في حياة الممثل هريثيك روشان، تأثر الجمهور إلى حد كبير بموضوع الفيلم ، وكان هناك الكثير من الحديث عن هريثيك روشان، الذي لعب دور عالم الرياضيات في بيهار أناند كومار.

مؤخراً، دعت الجامعة ذات الشهرة العالمية “أكسفورد” هريثيك روشان للتحدث في قاعاته، نيابة عن جمعية الطلاب بجامعة أكسفورد، وهو أمر يعتبر صفقة كبيرة بالنسبة لهريثيك، ما هو أكثر من ذلك ، أن هريثيك متحمس للتحدث في أوكسفورد.

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في مقابلة أجريت معه مؤخرا ، قال هريثيك ، “أنا سعيد للغاية لأن الفيلم اكتسب شعبية كبيرة، ليس فقط في الهند ولكن أيضا في الخارج ، حيث يحظى Super 30 بتقدير كبير.

يقول بحسب news18: “كممثل، يقع على عاتقي مسؤولية مشاركة أكبر قدر ممكن من الفرح والإلهام والمعرفة من خلال أ أقدمه.

وأضاف النجم السينمائي “هذا الفيلم هو تعبير غير أناني يقسم المعرفة والتعلم ويعمل على تحسين حياة الناس، بفضل الجماهير من الهند وخارجها ، أنا متحمس جدًا للتحدث في أكسفورد “. يدور الفيلم حول رجل يعلو نكران الذات، والذي ينشر كلمة المعرفة والتعليم ويجعل حياة الناس أفضل.