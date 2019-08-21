جوزيف عطية يحقق النجاحات بين حلب والأردن

أحيا النجم جوزيف عطية حفلاً ضمن مهرجانات قلعة حلب، الحفل الذي حضره أكثر من خمسة آلاف شخص، اقيم في قلعة حلب الأثرية وغنى الجمهور مع عطية حتى ساعات الصباح الأولى أغانيه منها “غزالة”، “عمر عسل” ، “بعيوني” ، “الا انت”، “موهوم” وغيرها.

عاد بعدها جوزيف الى بيروت لإحياء عدد من حفلات الزفاف والمهرجانات منها مهرجان شحيم، غادر بعدها الى الأردن وأحيا حفلا ضخماً على المدرج الروماني في عمان الذي غص بأكثر من سبعة الاف متفرج رددوا أغاني عطية وأعادوه الى المسرح اكثر من مرة.

جوزيف الذي عاد بعدها الى بيروت يستعد لختام مهرجانات الصيف على أن ينطلق بعدها الى الولايات المتحدة الأميركية وكندا في جولة فنية يعلن عن تفاصيلها لاحقاً.