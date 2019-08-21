Aug 21, 2019
عمل غنائي جديد يجتمع به سمو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وسعادة الفنان حسين الجسمي “السفير المفوض فوق العادة” يحمل عنوان “دنيا” طرح بعد أن تم تسجيله وتنفيذه ما بين دبي والقاهرة من ألحان وغناء حسين الجسمي نفسه، وتوزيع موسيقي للمايسترو وليد فايد، ومكساج وماستر المهندس عمرو هاشم.
تحمل أغنية “دنيا” كلمات مؤثرة في وصف المشاعر والكثير من الأحاسيس، والذي قال فيها الأمير في مقدمتها: “صابني همٍّ كَؤودْ /ما شكيتَهْ للوَرى/لُذْت بالحيّ الودودْ/وهذا كل اللي جرى/طاح حُزني في سجودْ /وسال مع دمعي وجرى/ماغدا لهمّي وجودْ/وجرحي المُضني برى”.
وقد تم طرح وعرض أغنية “دنيا” عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي في “دنيا”: الكثير من المشاعر والأحاسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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