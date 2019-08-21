إلهام شاهين تكشف تفاصيل ماحدث معها في الحرم خلال أدائها مناسك الحج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إلى القاهرة قادمة من الأراضي المقدسة بعد أدائها مناسك الحج لهذا العام.

وتستعد إلهام شاهين، لمواصلة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة بعد تعاقدها على أكثر من عمل.

وكشفت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية ما حدث معها في الحرم وكيف ضلت الطريق قائلة: “سافرت مع يسرا ولكني ذهبت إلى جبل الرحمة بنفسي، وضللت الطريق عند العودة وفشلت في الوصول إلى يسرا وقد أصيبت بقلق شديد عليَ ولكن رجال الأمن نجحوا في إيجادي وإعادتي”.

Advertisements

وأكدت إلهام أنها تعاقدت على بطولة فيلمين للعودة من خلالهما إلى السينما بعد غياب، وهما “حظر تجول” وتشاركها أمينة خليل بطولته، وفيلم “أهل العيب” وتتعاون من خلاله مع منة شلبي.

وكان فيلم “يوم للستات” هو آخر عمل سينمائي شاركت إلهام شاهين في بطولته.



يذكر أن إلهام شاهين، أدت مناسك الحج لهذا العام مع كل من الفنانة يسرا، والإعلامية هالة سرحان، وقد أثارت صورة انتشرت لهما من داخل الروضة الشريفة حالة جدل واسعة بعدما أثير أن الروضة تم إخلائها لهم خصيصا.

وردت الفنانة يسرا، على هذه الأخبار خلال تصريحاتها لجريدة “عكاظ”، السعودية قائلة: “لم يتم مجاملة أحد على حساب النظام، والصورة التي جرى تداولها، تم التقاطها وقت خروج المصلين من زيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وصادفت أن اللقطة كانت فردية لهن”، مؤكدة أن الروضة الشريفة لم تفتح لهن.