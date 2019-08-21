مصطفى كامل يطلق أغنية جديدة بعنوان «مجرم».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري مصطفى كامل، كليب جديد يحمل اسم “مجرم”، وذلك عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”من كلماته وألحانه،وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.

وكان مصطفى كامل مرشحاً فى انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هانى شاكر، وتنافس الثنائى على مقعد ا النقيب كلا منهما، حيث سبق وتولى المنصب هانى شاكر من قبل، وبالفعل تقدم الأخير للفوز بمقعد النقيب أمام منافسه المطرب مصطفى كامل.

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وعلى جانب أخر، أصدر الفنان المصري مصطفى كامل، بيان مطول بعد هزيمته، مؤخرا، في انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي خاضها للفوز بمنصب النقيب ضد الفنان هاني شاكر.

ووجه مصطفى كامل، بيانه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الداخلية، قائلا: “خالص الشكر والتحية والتقدير لـ 600 رجل وامرأة من أعضاء الجمعية العمومية (رغم أن هذا الرقم غير حقيقي) أصحاب المبدأ والذمة والحالمين بطرد كل قوى الشر، أعلم منذ البداية ويعلم الجميع، أن المعركة ليست بيني وبين شخص أو مرشح، المعركة كانت بيني وبين عائلة كاملة من معتادي الغش والتزوير والتدليس، عائلة تتحدى الدولة بكل أجهزتها الرقابية والسيادية”