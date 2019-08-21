خالد جلال يكرم محيي إسماعيل في عرض "سينما مصر"

كرم المخرج المسرحي خالد جلال، الفنان القدير محيى إسماعيل بحضور الفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، عقب عرض مسرحية "سينما مصر" في مركز مسرح الابداع، حيث اعتاد يومياً على تكريم نجوم السينما المصرية سواء من هم على قيد الحياة أو الذين رحلوا، وحضر أيضاً الفنان محمد شاهين وهشام إسماعيل، والشاعر شوقي حجاب، والمخرج هاني لاشين.

يذكر أن مسرحية "سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" في مركز الإبداع الفني والتي يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

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