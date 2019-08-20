- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 11:54 مساءً - تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة السورية ديمة بياعة وهي تمضي إجازة برفقة زوجها أحمد الحلو وولديها.
ولفتت الممثلة الأنظار بسبب المشاهد التي جمعتها والأخير والتي وصفها الكثيرون بالجريئة جداً. فقد ظهرا في وضعيات رومنسية أثارت اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين واعتبر بعض هؤلاء أنهما تخطيا الحدود.
ويشار إلى أن الحلو نشر عبر خاصية “ستوري” على حسابه على تطبيق “إنستغرام” عدداً كبيراً من الصور التي التقطت أثناء مشاركتهما في عدد من النشاطات السياحية.
كما نشر صورة جمعته وبياعة وولديها وحققت أكثر من 10 آلاف إعجاب. وهي الصورة نفسها التي نشرتها الأخيرة وحصلت من خلالها على أكثر من 71 ألف إعجاب.
ويذكر أن ديمة ظهرت في المسلسل الرمضاني “سلاسل ذهبية” إلى جانب عدد من وجوه الدراما السورية مثل بسام كوسا وصباح الجزائري ومها المصري وكاريس بشار وشكران مرتجى وجيني إسبر وعبدالهادي الصباغ وسحر فوزي وسعد مينة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ديمة بياعة وزوجها في وضعيات رومنسية جريئة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.