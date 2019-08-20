فنان عربي متهم بجريمة قتل.. والشرطة الكندية تبحث عنه

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 09:55 مساءً - اتهم مغني الراب من اصول جزائرية سمير سليماني، والمعروف فنيا باسم “إنيما” بمحاولة قتل رجل بعدما اطلق عليه النار في 16 حزيران/يونيو الماضي. ومن وقتها تعمل الشرطة الكندية على البحث عنه بعدما فر هاربا من تحمل المسؤولية، واستطاع ان يخرج خارج البلد ويتوجه الى الجزائر بلده الام.
وأفاد موقع “راديو كندا” في هذا النطاق أن المغني الجزائري، يواجه اتهامات تتعلق بالاعتداء على شخص آخر وحيازة أسلحة نارية بعد أن قام بإطلاق النار على رجل وهو ضحيته وأصيب بجروح خطيرة بسبب شجار حصل بينهما.
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