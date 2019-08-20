الظهور الأول لبريجيت ماكرون بعد خضوعها لعملية تجميل سرية.. هل تغيّرت كثيراً؟

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت السيّدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون خلال مناسبة رسمية يوم الإثنين، وذلك بعد خضوعها لعملية تجميلية سرية في الأشهر الماضية واختفائها عن الساحة السياسية لأشهر.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “دايلي مايل” أن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرجت الى العلن لأول مرّة منذ أن خضعت لجراحة تجميلية للوجه لمدة ثلاث ساعات في مستشفى خاص في باريس بشهر تموز/يوليو الماضي.

وبدت السيدة الأولى البالغة من العمر 66 عاماً، والمتزوجة من الرئيس الفرنسي البالغ من العمر 41 عامًا، بأبهى حالاتها بعد عملية شدّ الوجه، وذلك خلال اجتماع زوجها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة مرسيليا الفرنسية.