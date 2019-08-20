أظهرت صورة نشرتها الفنانة شمس الكويتية، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، لحظة ظهورها وهي مغطاة بالرمال بشكل كامل.
وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق قالت فيه: “جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك”.
وتداول النشطاء الصورة والتعليق على نطاق واسع، حيث كانت الفنانة قد التقطتها أثناء قضاء عطلة على شواطئ مدينة كان الفرنسية.
وكانت “شمس” قد حفرت اسمها على الرمل الذي يغطيها، في إشارة إلى هيئة القبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: شمس الكويتية تدفن نفسها حية أثناء قضاء عطلة في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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