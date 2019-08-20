حبس خالد مرعي مخرج “خيال مآتة” بتهمة تهريب المخدرات!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 03:54 مساءً - أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس مخرج فيلم خيال مآتة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة أمستردام، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي شهير، وكلف كلا من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.