عمرو دياب يغني "يوم تلات" في ألبومه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح الشاعر الغنائي المصري تامر حسين، الثلاثاء، الأغنية الثالثة من ألبوم عمرو دياب الجديد التي حملت اسم "يوم تلات"، والتي كتب حسين كلماتها، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها أسامة الهندي.



وعرض حسين الأغنية عبر صفحته على "فيسبوك"، لتصبح الأغنية الثالثة من الألبوم الجديد بعد أغنية "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، و"أنا غير" التي يحمل الألبوم اسمها من كلمات أحمد مرزوق ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.



