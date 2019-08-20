كاظم الساهر يستكمل تألقه في مهرجان صلالة السياحي

Aug 20, 2019 أحيا القيصر كاظم الساهر حفلاً غنائياً ضمن مهرجان صلالة السياحي تكلل بالنجاح الكبير والذي فاق كل التوقعات. Advertisements استقبل الفنان العراقي على انغام الزفة الظفارية، ثم اعتلى المسرح وغنى أغانيه الجديدة والقديمة وبعض الأغاني الهادئة والإقاعية، وبين الفصحى والعراقي أشعل القيصر المسرح بالدبكة العراقية. ردد الجمهور كل الاغاني معه وختم الحفل بأغنية “قولي أحبك” وسط وقوف الجمهور والتصفيق الحار والتحية للقيصر . T.Alamri







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