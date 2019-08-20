"مفاجأة" من كاظم الساهر وكارول سماحة تشعل حماس الجمهور في السعودية

الرياض- لايف ستايل
نشر الفنان العراقي كاظم الساهر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة له وعلق عليها قائلًا "سعيد جدًا بوجودي في الطائف، لمفاجأة جميلة سأكشف عنها غدًا.. جمهوري السعودي انتظروني".
ومن جانبها أعلنت أيضًا الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأة تعدها لجمهورها السعودي، وستكشف عنها في حفل غنائي بموسم الطائف, حيث نشرت صورة لها على إنستجرام, خلال وجودها على مسرح سوق عكاظ، وعلقت عليها قائلة "حصري الآن من السعودية، سعيدة جدًا بوجودي في الطائف، هناك مفاجأة جميلة سأكشف عنها غدًا.. جمهوري السعودي انتظروني".
ومازال جمهور النجمين، من السعودية والعالم العربي فى إنتظار المفاجأة التى أعلنا عنها، والتي من المتوقع أن تكون دويتو أو أغنية واحدة يقدماها سويًا
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