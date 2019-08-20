شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لجيهان نصر مع النجم يحيى الفخرانى فى كواليس مسرحية "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لفرقة "كايرو شو" على موقع انستجرام، صورة جديدة للفنانة المعتزلة جيهان نصربرفقه ابنتيها مع النجم يحيى الفخرانى من كواليس مسرحية "الملك لير".

و ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للمرة الأولى بعد غياب سنوات طويلة منذ زواجها وتركها الفن، حيث حرصت على حضورعرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى الجمعة الماضية بأحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها.

ويشارك فى عرض "الملك لير" يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.