شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية..ألبوم "معرفة قديمة" يتصدر موقع iTunes فى من 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل البوم "معرفة قديمة" للفنان هيثم شاكر المركز الأول على موقع iTunes للمرة الثانية خلال 10 أيام ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، ويأكد نجاحه في الوسط الغنائي، كما تصدّر ترند تويتر بعد أقل من يومين، وتضمن ترند يوتيوب 7 أغاني من الألبوم.

وخلال حملته الدعائية للفيلم أطلق كليب أغنية ماتوصنيش التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يطرح هيثم بـ 3 كليبات مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية.



هيثم شاكر يتصدر i tunes

ويضم ألبوم معرفة قديمة 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".

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ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم شاكر :أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.