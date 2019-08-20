شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يخضع لجلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد محيى، أمس الاثنين من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد "بتاع زمان" مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغاني الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها.

ومن المقرر أن تطرح أولى أغنيات الألبوم بعد 10 أيام عبر يوتيوب بعنوان "قضية" من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، ويضم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"،"اخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست امري"، "ورقة وقلم"،"أحلى الناس"، "وقدامى واحد"،"بتاع زمان"،"بعدنا"،" ماتسألوهاش" وغيرهما.

يشار إلى أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.



